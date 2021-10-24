الشيخ محمد بن راشد يرحب بـ110 دول بالإمارات في أعرق مؤتمر عالمي للفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، انطلاق أعرق مؤتمر فضاء بالعالم في الإمارات الاثنين.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة بموقع تويتر: "أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غداً في دورته ال72 في دولة الإمارات بمشاركة 110 دولة وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية".

وأضاف: "أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علمياً ومعرفيا لأبعد الكواكب والمجرات".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء كشف عن آخر استعداداته لانطلاق الدورة الـ72 من المؤتمر الدولي للفضاء، والذي يجمع نخبة من أبرز الجهات في قطاع الفضاء بمركز دبي التجاري العالمي بين 25 و29 أكتوبر المقبل.

ويهدف المؤتمر، الذي يُنظمه المركز، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار "إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية"، إلى المساهمة في تقدم البشرية والعلم، من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.