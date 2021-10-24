السلطات المغربية تفرق محتجين رافضين لإجبارية التلقيح ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى البرلمان وساحة باب الأحد التاريخية بالعاصمة للمطالبة بالتراجع عن القرار، رافعين شعارات تطالب باحترام حريتهم الشخصية في اختيار الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد من عدمه.

ودعا ناشطون حقوقيون إلى التظاهر في عدة مدن مغربية رفضا للقرار الحكومي الذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي والمتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الأماكن العامة.

يذكر أنه، وبحسب وزارة الصحة المغربية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد 944 ألف شخص، توفي من بينهم أكثر من 14 ألفًا.