تحطم طائرة كانت تنقل حوالي 9 مليون دولار إلى بنوك في ليبيا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "عين ليبيا"، كانت المروحية تحاول الهبوط اضطراريا في ملعب كرة قدم بمدينة ترهونة.

وأضاف الموقع أنه خلال عملية الهبوط حدث اختلال في توازن الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى تحطمها.

وأفاد الموقع نقلا عن مستشفى ترهونة التعليمي بنجاة طاقم الطائرة من الموت، حيث أصيب اثنين منهم بجروح بسيطة.

وحسب الموقع، كانت الطائرة تنقل أموال بقيمة 40 مليون دينار ليبي (حوالي 9 مليون دولار أمريكي) إلى بعض البنوك في المدينة.

(دينار ليبي=0.22 دولار أمريكي)

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