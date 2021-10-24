وزير الكهرباء العراقي: نقترب من وضع الصيغة النهائية لعقد الربط الكهربائي مع الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الفرات نيوز"، عقدت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الأحد، اجتماعها في الرياض لمناقشة الربط الكهربائي وتطوير الحقول الغازية.

وقال بيان لوزارة النفط العراقية "فإن رئيس اللجنة العراقية وزير النفط، إحسان عبد الجباير اسماعيل، قد أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع الاشقاء في السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية".

وأضاف البيان أن وزير النفط قال إن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات"، مؤكدا "الخروج بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ مشاريع تتعلق بإمكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة إنشاء المدن الصناعية".

وبحسب البيان فإن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان أكد على "حرص السعودية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة". مشدداً على "تأكيد دعم المملكة للأشقاء في العراق في جميع المجالات".

بدوره، أكد وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم أن المباحثات بين بلاده والسعودية قطعت شوطًا طويلًا باتجاه وضع الصيغة النهائية لعقد الربط الكهربائي بين العراق والخليج.

وشدد كريم خلال الاجتماع، على "أهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي، واستعداد وزارته لتوفير جميع الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق"، مضيفًا "قطعنا شوطاً كبيراً من المباحثات من أجل وضع الصيغة النهائية والتوقيع على العقد خلال الفترة القليلة القادمة"، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

ووفقا للبيان، فإن الاجتماع الخامس للجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات بالرياض بحث إمكانية الاستثمار والمشاركة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي.