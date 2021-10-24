السلطات السورية تضبط 4 ملايين حبة "كبتاغون" مخدرة قادمة من لبنان... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر في الجهات المختصة لـ "سبوتنيك": تم ضبط أكثر من 4 ملايين حبة "كبتاغون مخدرة" بوزن نحو 650 كغ، كانت مخبأة ضمن سيارة نوع "بيك آب جيمس" على أوتوستراد (دمشق - حمص)، باتجاه محافظة حمص.

© Sputnik . Osama Diop السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان

وأوضح المصدر أنه "من خلال متابعة ومروجي ومهربي المواد المخدرة، وبعد توفر معلومات دقيقة حول الشحنة ومساراتها المحتملة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتكلل العملية بنجاح إحدى الدوريات في مصادرة سيارة نوع "بيك آب جيمس" محملة بكمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون المخدر" على أوتوستراد (دمشق - حمص).

© Sputnik . Osama Diop السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الكمية المصادرة تم تهربيها من الأراضي اللبنانية، لبنان باتجاه محافظة حمص بهدف ترويجها وبيعها في المدينة".

© Sputnik . Osama Diop السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان

وكانت السلطات السورية المختصة قد ضبطت في مدينة حمص يوم 28 آب/ أغسطس من العام الجاري، كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" و"الحشيش المخدر" أثناء محاولة تهريبها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، عبر الطرق الجبلية الوعرة شرقي المحافظة.