الأردن يوجه تحذيرا جديدا إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الأردنية، حذرت الخارجية السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

© REUTERS / Ammar Awad

وقالت الوزارة إن المصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية، قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر الجاري، أن بلدية إسرائيل في القدس تعمل في الوقت الراهن على الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا، وتحديدا على أراضي مطار قلنديا المستولى عليها من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967.

وبحسب التقرير، ستقيم إسرائيل المستوطنة على 900 دونم (90 ألف متر مربع) من أصل 1200 دونم، وهي المساحة الكلية لأراضي المطار الذي أغلقته عام 2000.

وأكد المراقبون أن الخطوة الإسرائيلية تحمل دلالات خطيرة من شأنها أن تقود كل الجهود الدولية والعربية الرامية إلى السلام، وتدمر حل الدولتين الذي أقرته القرارات الدولية.

تابع أحدث أخبار فلسطين عبر سبوتنيك عربي.