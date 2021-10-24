شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يصل إلى الرياض للمشاركة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والمقرر عقدها غدا الاثنين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مشاركة الأمين العام تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي خاصة في ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات علي المجتمعات العربية سواء من الناحية الاقتصادية بمختلف أو التأثيرات المناخية وتداعياتها مثل التصحر وشح المياه وخلافه.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض فيها لعناصر الموقف العربي من قضايا التغير المناخي عموما ويعدد فيها مزايا المبادرة السعودية وتأثيراتها الايجابية المحتملة علي وضع حد للظواهر المناخية السلبية التي تواجه المنطقة.