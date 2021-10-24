شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تقل سيولة نقدية تتحطم جراء هبوطها اضطراريا بمدينة ترهونة في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "الشاهد" الليبية بأن "طائرة مروحية تقل سيولة نقدية هبطت اضطراريا في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها، وسط أنباء عن إصابة فردين من طاقمها".

وأكد مستشفى "ترهونة" التعليمي عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة، وأنهم بصحة جيدة، وفق شبكة "عين ليبيا" الإخبارية.

وأشارت "عين ليبيا" إلى أن "الطائرة العمودية هبطت اضطراريا، وهي محملة بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار، في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد اختلال توازنها بسبب سوء الأحوال الجوية.