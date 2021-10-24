شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن خطة لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها تعتزم بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية اليوم الأحد أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.

في غضون ذلك، أكدت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن لجنة من المتوقع أن تنعقد الأربعاء القادم للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية، ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

كما لفتت المنظمة إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا الموافقة على بناء 1.6 ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة.