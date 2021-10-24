شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن قصفا مدفعيا يوقع خسائر فى صفوف الحوثيين بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، أنه أوقع خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف مدفعي وجوي في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين شمال شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "مدفعية الجيش تعاملت مع أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين جنوب مأرب وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضاف أن "قصفا مدفعيا آخر استهدف تجمعات وتحركات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة صِرواح (غرب مأرب) وكبّدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

في سياق متصل، ذكر الجيش اليمني أن "طيران التحالف العربى استهدف تجمعات للحوثيين غرب مأرب، وكبّدهم خسائر فادحة شملت تدمير 3 آليات بما عليها من عتاد".

من جهة أخرى، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 16 غارة جوية على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، واستهدف بـ 3 غارات مديرية صِرواح غرب مأرب.

ويأتي القصف غداة تحقيق الحوثيين، تقدما ميدانيا في محافظة مأرب الغنية بالنفط إثر هجمات مكثفة على الجيش اليمني، إذ سيطر مقاتلو الجماعة على منطقة نجا الاستراتيجية في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، بعد معارك أوقعت 30 قتيلا من الجانبين، بينهم 14 من القوات الحكومية.

وتكتسب سيطرة جماعة الحوثيين على منطقة نجا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، أهمية من حيث كونها تقطع إمدادات قوات الجيش اليمني المتمركزة في مديرية جبل مرُاد، ومحاصرتها تمهيدا لمهاجمتها واقتحامها كما سيطرت الجماعة على مديرية العَبدية جنوب مأرب.