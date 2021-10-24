شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يحذر: «حققنا مكاسب خلال أزمة كورونا لكن الجائحة لم تنته بعد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه رغم تحقيق المكاسب خلال أزمة كورونا، إلا أن الجائحة لم تنته في المملكة بعد.
وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن هناك من فهم الأمر خطأ، حيث يوجد فرق بين انتهاء الجائحة وزوالها ومخاطرها، وبين أننا في خطوة إيجابية ممتازة ومكسب وهي تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأكد أيضاً أن هناك فرق بين التخفيف في الإجراءات الإحترازية وعدم وجود إجراءات احترازية، فلا بد وجود الحذر لأن الجائحة لم تنته، والكمامة مهمة في الأماكن التي تستلزم ارتدائها.
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