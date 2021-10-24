بطريقة بسيطة.. كيفية التخلص من الكوليسترول الضار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

قال خبير التغذية، أليكسي كوفالكوف، عبر موقع "يوتيوب"، إنه من أجل خفض مستوى الكوليسترول "الضار" ، يجب إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.



ووفقا له، يجب أن تستهلك ما يكفي من البروتين والألياف، والتي على سبيل المثال، الموجود في النخالة.

كما أدرج البكتين في هذه القائمة، والذي يتشكل بدوره في التفاح الذي لم يتم قطفه في الوقت المناسب.

ونصح الطبيب بإزالة الكربوهيدرات السريعة الانحلال في الجسم من النظام الغذائي وترك الكربوهيدرات المعقدة.

وأوضح الطبيب أن "كمية الكربوهيدرات يجب ألا تتجاوز 110-115 غرامًا للفرد في اليوم"، مضيفا: "بالطبع، من الأفضل حساب السكريات لكل شخص، مع مراعاة إجهاده العقلي والبدني".

أوصى كوفالكوف بالقضاء على المشاكل المزمنة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب القولون والتهاب الأمعاء والتهاب المعدة وسوء الأسنان.