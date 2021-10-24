شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من بيت لحم والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم والخليل الواقعتين جنوبي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا قرية حوسان في غرب بيت لحم واعتقلوا الشاب قسام رمزي عميرة (18 سنة) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وذكرت مصادر فلسطينية في مُحافظة الخليل، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب فرج عبيدو، بعد أن داهموا منزله وعبثوا بمحتوياته.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة.