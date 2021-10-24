شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ مرحلة العودة الحذرة إلى الحياة الطبيعية فى كل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكويت بدء عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية في مختلف القطاعات لما قبل جائحة، وذلك في ظل الانحسار الوبائي الذي تشهده البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد أن حركة الطيران عادت بكامل طاقتها الاستيعابية، كما عادت المساجد إلى رص الصفوف وإلغاء التباعد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة مثل المجمعات والمطاعم والمقاهي.

وكان قد أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان،أن الطيران المدني نجح خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، داعيا الجميع سواء شركات الطيران أوالمسافرين إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.