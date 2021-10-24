شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: شكرا للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي عبر "تويتر" بمناسبة يوم الأمم المتحدة: "لبنان هو أحد الأعضاء ال 51 المؤسسين للأمم المتحدة في العام 1945. ومنذ ذلك الحين، نشطت مشاركة الأمم المتحدة في لبنان في الحفاظ على السلام وتقديم المساعدة الإنسانية، وتمكين الشباب والنساء، وضمان جودة التعليم. شكرا للأمم المتحدة في لبنان".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ويشهد العالم اليوم الأحد الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، وهو اليوم الذى يتم الاحتفال به فى 24 أكتوبر من كل عام، احتفاءً بذكرى ميثاق الأمم المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1945.