شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار وثلوج في الجزائر وغرق العديد من الأحياء بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للأمطار على بعض الولايات الشمالية في الجزائر، ليلة السبت إلى اليوم الأحد، وخاصة الجزائر العاصمة، في غرق العديد من الأحياء.

وتوقفت حركة السير بعدة طرق في الجزائر، حيث عاش مواطنون ليلة سوداء عبر الطرقات وحتى داخل منازلهم.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم ليلة السبت إلى الأحد، إنقاذ مئات المواطنين العالقين بسياراتهم عبر الطرقات، إلى جانب تدخلات لامتصاص المياه بطرقات وبيوت غمرتها السيول وخاصة بالجزائر العاصمة التي كانت الأكثر تضررا لكن دون تسجيل خسائر بشرية.