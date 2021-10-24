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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تمدد تأشيرات العالقين بالخارج حتى نهاية نوفمبر.. إشعار المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، تم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.
وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa).
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