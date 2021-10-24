شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة جماعية ودهس متعمد على الطريق العام.. تحرك عاجل من شرطة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية نتج عنها حادث دهس.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه قد وتم القبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.