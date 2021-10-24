شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الأحد، قرارين جديدين بتوطين عدد من المهن.

وقال الراجحي، عبر حسابه بتويتر، إنه أصدر قراراً يتضمن توطين مهن التسويق، وقرار آخر خاص بتوطين المهن الإدارية المساندة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.