شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احصلي على بشرة نقية وخالية من العيوب وناعمة من خلال تنظيفك للبشرة، ولهذا جئنا إليكِ اليوم بطريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل.



من أهم خطوات جمال البشرة هو تنظيف البشرة بعناية فائقة حتى تستعيد البشرة نضارتها وتتخلص من المشكلات التي توجد بها مثل الحبوب والبثور كما أنه يجدد خلايا البشرة، ومن خلال التالي إليكم طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل.

طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل

حمام البخار

- يمكنك استخدام حمام البخار لتنظيف البشرة بعمق، حيث إنه يساعد على تفتيح المسام مما يساعد على التخلص من مشكلات البشرة الدهنية.

- عليك باستخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة أو من خلال استخدام الماء المغلي المضاف إليه بعض أنواع من الأعشاب العطرية، ويتم وضع الوجه باتجاه البخار الصادر عنه مع تغطية الرأس بمنشفة لمدة 5 دقائق.

- يجفف الوجه برفق باستخدام منشفة ناعمة نظيفة للتخلص من البخار، وستلاحظين الفرق عند استخدامه مرة واحدة أسبوعيا.

تقشير البشرة

- بعد استخدام حمام البخار عليك بتقشير البشرة والذي يساعد على التخلص من الجلد الميت، وتجديد خلايا البشرة والتخلص من الأتربة العالقة بالبشرة، وهذا من خلال خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من عسل النحل والقليل من عصير الليمون.

- يوضع الخليط على البشرة مع تدليك البشرة به لمدة 5 دقائق، ويتم شطف البشرة باستخدام الماء الفاتر.

ماسك البشرة

- حتى تحصلي على تغذية جيدة للبشرة عليك باستخدام الماسكات التي تساعد على الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الحبوب والبثور.

- إذا كانت بشرتك مختلطة أو دهنية عليك بوضع قناع من الطمي والذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة.

- أما إذا كانت البشرة جافة فيمكنك اللجوء إلى الماسكات التي تحتوي على ماء الورد أو خشب الصندل، والتي تساعد على استعادة رطوبة البشرة والتخلص من جفاف البشرة.

- إذا كانت البشرة عادية فاحرصي على استخدام الماسكات التي تحتوي على الأعشاب والفواكه الطبيعية، والتي تساعد على الترطيب العميق للبشرة.

تونر البشرة

- يساعد التونر على شد الجلد وإغلاق المسام المفتوحة، كما أنه يساعدك على التخلص من بقايا الزيوت والأتربة ومستحضرات التجميل العالقة بالبشرة.

- فضلا على أن استخدام التونر يساعد على حدوث التوازن في مستويات الحموضة على الجلد، مما يساعد على الوقاية من الفطريات وأنواع العدوى المختلفة.

- لهذا يمكنك استخدام خل التفاح أو ماء الورد المخفف أو استخدام نوع من التونر الجاهزة، والتي يجب أن تكون خالية من المواد الكيميائية.

ترطيب البشرة

- يعد من الخطوات المهمة والنهائية من طرق تنظيف البشرة بعمق في المنزل، حيث يمكنك ترطيب البشرة باستخدام أحد أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

- كما يمكنك البحث عن نوع من الكريم المرطب الغني بالعناصر المفيدة للبشرة الخالي من المواد الكيميائية.

- إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة يمكنك اختيار نوع من المرطب الخالي من الكحول ومن المواد التي تتسبب في حدوث تهيج للبشرة.

- أما إذا كانت البشرة يوجد بها حب الشباب أو معرضة للإصابة به فعليك باستخدام نوع من اللوشن المرطب، ويفضل اختيار اللوشن الذي يحتوي على مادة البنزويل بيروكسيد، والتي تقلل من الحبوب والبثور على البشرة فضلا عن أنها ترطبها بعمق.