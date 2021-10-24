شركة "آيسر" تطلق حاسوبا مكتبيا لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آيسر التايوانية، اليوم الأحد، عن إطلاق الحاسوب المكتبي Predator Orion 7000 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يزخر بمعالجات إنتل من الجيل الثاني عشر Alder Lake وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3090.

وتبعا للموديل يمكن تركيب معالج إنتل Core i9 وCore i7 من الجيل الثاني عشر Alder Lake مع بطاقات رسوميات حتى الموديل نفيديا GeForce RTX 3090 وذاكرة وصول عشوائي DDR5-4000 RAM بسعة حتى 64 جيجابايت.

ويشتمل الحاسوب المكتبي الجديد من آيسر على فتحة لتركيب الأقراص الصلبة قياس 2.5 بوصة، والتي تستوعب اثنين من أقراص الحالة الساكنة M.2-PCIe-4.0-NVMe-SSD بسعة تخزينية تصل إلى واحد تيرابايت لكل منهما، واثنين من الأقراص الصلبة التقليدية SATA3 قياس 3.5 بوصة وبسعة تخزينية تصل إلى 3 تيرابايت لكل منهما.

ولضمان التبريد المناسب لمثل هذه النوعية من الحواسيب توجد مروحتان أماميتان Predator FrostBlade 2.0 قياس 140 ملم ومروحة ثالثة Predator FrostBlade 2.0 قياس 120 ملم على الجانب الخلفي، علاوة على أنه يمكن استبدال المروحة قياس 120 ملم على الجانب العلوي بمروحة أخرى قياس 240 ملم.

وتعتمد الشركة التايوانية في حاسوب الألعاب الجديد على نظام مبتكر لإدارة الحرارة، فإلى جانب مراوح التبريد توجد إدارة متقدمة لتدفق الهواء ومبرد السائل AIO لضمان تبريد الحاسوب بصورة جيدة.

ويمتاز جسم الحاسوب المكتبي Predator Orion 7000 الجديد بألواح جانبية من الزجاج المقوى تظهر من خلالها وحدات التهوية المضاءة بألوان RGB.

ويشتمل حاسوب الألعاب الجديد على العديد من منافذ التوصيل مثل إنتل Killer 2.5G LAN وإنتل Wi-Fi 6E وتقنية 2x2 MU-MIMO والكثير من منافذ USB وثلاثة منافذ للصوت.