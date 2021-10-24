الرئيس الجزائري يطالب الحكومة بتوفير كل وسائل الدعم للإعلام

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب رسالة وجهها تبون إلى وسائل الإعلام الجزائرية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، دعا تبون الحكومة إلى "مواصلة توفير كل وسائل الدعم والإسناد لقطاع الإعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة"، وفقا لموقع النهار.

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وأكد تبون على أن "سلاح الإعلام والاتصال يحتل في عالم اليوم موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم".

وجدد الرئيس الجزائري تعهده بـ "تكريس حرية التعبير والصحافة ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية ستتم ترجمتها قريبا بمشروع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري، إلى جانب ما تعرفه عملية تسجيل المواقع الإلكترونية الموطنة في الجزائر والمتعلقة بنشاط الإعلام عبر الأنترنت من ديناميكية كفيلة بالحدّ من التجاوزات المتسترة تحت غطاء حرية التعبير وحرية الإعلام".

وأوضح تبون في رسالته أنه مع "تكريس حرية الصحافة وتثمين مسايرتها لمقتضيات الرقمنة، بمحتويات وطنية قادرة على إحراز الثقة، بما تعرضه من مادة إعلامية مقنعة، وذات مصداقية، عبر مختلف وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام والصحافة "بحاجة إلى المزيد من الجهد لاكتساب أدوات التحكم في المناهج والمعارف للتصدي لحروب الجيل الرابع الهادفة إلى النيل من الجزائر".

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