مصر تصدر بيانا رسميا للرد على أنباء تتعلق بالمصروفات المدرسية

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي فرضها قيودا على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلبة الأيتام وأبناء المرأة المطلقة.

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وأوضحت أن المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم "119" لعام 2021، والمعنية بتحديد الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية تسري على كافة الطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، دون أي شروط محددة أو قيود إضافية.

كما بينت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها كافة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، ومن بينهم الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الأول، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك، وأبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021/2022 في كافة المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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