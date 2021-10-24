إحصاء: إصابات فيروس كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز الـ20 مليونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا ستتجاوز قريبا 20 مليونا.



وقالت إن المنطقة تشهد أسوأ تفش للفيروس منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم.

وكانت وزارة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ7 في المئة الأسبوع الماضي. وحذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة.