وزير الطاقة السعودي: المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تخطط لتصنيع سيارات كهربائية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تصل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

وقال الأمير محمد إن المملكة سترفع هدفها السنوي لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من مثليه إلى قرابة 280 مليون طن.

وقال المسؤولان السعوديان رفيعا المستوى، ولي العهد ووزير الطاقة: "إن السعودية العضو في أوبك ستعالج تغير المناخ مع ضمان استقرار سوق النفط"، مؤكدَين: "استمرار أهمية الهيدروكربونات".

وكان ولي العهد ووزير الطاقة يتحدثان خلال فعاليات مبادرة السعودية الخضراء، التي تأتي قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ في غلاسكو بين 31 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني، والذي من المرجو أن يتم خلاله الاتفاق على خفض أكبر للانبعاثات لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض.