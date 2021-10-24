شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: اجتماع القوى الوطنية سيبحث أزمة نتائج الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، أن الاجتماع السياسي للقوى الوطنية الذي سيعقد اليوم سيبحث أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها.

وقال المالكي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - إن الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي.. موضحا أن الاجتماع سيكون من أجل حل الأزمة وليس تحالفا سياسيا.

وتشهد بعض المدن العراقية في الأيام الأخيرة احتجاجات تنظمها أحزاب خسرت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الجاري وتطالب بالعد والفرز اليدوي للأصوات.