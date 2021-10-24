شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة لبنان" تستعد لإطلاق الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الاستعدادات بوزارة الصحة اللبنانية لتقديم الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، لا سيما للذين يعانون من مرض ضعف المناعة، ولديهم اثبات على عدم استجابة جسمهم للجرعتين الأوليتين، وذلك من خلال إجراء اختبار المناعة بعد شهر واحد على تلقي الجرعة الثانية،وفق موقع لبنان 24.

ووفق جدول الأولويات فيأتى فى المقدمة المواطنون الذين يبلغون من العمر 75 عاماً وما فوق، والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر، والعاملون في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وتلقوا اللقاح منذ ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة أن تكون الجرعة الثالثة المعززة لهذه الفئات مماثلة لسلسلة التطعيم السابقة، لكن يمكن أن تعطى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح مختلف عن الجرعتين السابقتين في حال عدم توفر الكميات المطلوبة من اللقاح، وبهذا يكون لبنان يطبق معايير منظمة الصحة العالمية التي خضعت لاعلى درجة من الدراسات المكثفة.

في المقابل، فإن أعداد الوفيات في تراجع مستمر، ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يمكن البناء عليه، للتشجيع على التلقيح أولاً وأخيراً ولتحصين الحياة وابعاد شبح الوباء.

إلا أن توصيات صدرت مؤخراً عن اللجنة العلمية المُختصة بوباء كورونا في لبنان أعادت خلط الأوراق، لناحية الاتجاه ، اعتباراً من النصف الثاني من نوفمبر المقبل، إلى تطبيق برنامج جديد من شأنه تخفيف الإكتظاظ في المطار.

ويعتمد البرنامج على عدم إجراء فحص PCR للوافدين المحصنين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح، باستثناء الوافدين الذين يأتون من دول يصنفها لبنان على اللائحة الحمراء أي التي تسجل عددا كبيرا من الإصابات، إذ سيكون على هؤلاء إجراء الفحص بتوصية من لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة".