شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة المملكة.. وزير الطاقة يكشف عن سيارة هجينة تكون وسيطاً للطاقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة قررت أن تكون مصدر الطاقة لكل العالم، مشيراً إلى أنها تقوم بتصنيع سيارة هجينة تكون وسيطا للطاقة.
وأضاف وزير الطاقة خلال جلسة ” أخذ زمام المبادرة.. قيادة الشباب للعمل المناخي ” في قمّة الشباب الأخضر، أن المملكة تود أن نكون أكبر مورد للهيدروجين في العالم.
وأوضح أن 700 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص مصادر الطاقة، والمملكة لديها مراكز متخصصة في برامج الاستدامة والطاقة، مضيفاً : “ولي العهد يدفعنا لنكون أكثر استجابة مع التغير المناخي” .
كانت هذه تفاصيل خبر صناعة المملكة.. وزير الطاقة يكشف عن سيارة هجينة تكون وسيطاً للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.