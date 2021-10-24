شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة المملكة.. وزير الطاقة يكشف عن سيارة هجينة تكون وسيطاً للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة قررت أن تكون مصدر الطاقة لكل العالم، مشيراً إلى أنها تقوم بتصنيع سيارة هجينة تكون وسيطا للطاقة.

وأضاف وزير الطاقة خلال جلسة ” أخذ زمام المبادرة.. قيادة الشباب للعمل المناخي ” في قمّة الشباب الأخضر، أن المملكة تود أن نكون أكبر مورد للهيدروجين في العالم.

وأوضح أن 700 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص مصادر الطاقة، والمملكة لديها مراكز متخصصة في برامج الاستدامة والطاقة، مضيفاً : “ولي العهد يدفعنا لنكون أكثر استجابة مع التغير المناخي” .