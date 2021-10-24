«التأمينات» توضح طريقة التحقق من الأجر المسجل ومدد الاشتراك في 3 خطوات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة تحقق المستفيد لإجمالي أجره المسجل في التأمينات. وأوضحت أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة “التسلسل الزمني للاشتراكات” كالتالي : 1 – تسجل الدخول إلى حسابك في التأمينات أون لاين. 2 – الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات. 3 – الضغط على مدة الاشتراك المراد التحقق منها (ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، ومقدار الأجور). وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المشترك والمشترك الاختياري والمتقاعد.

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