شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق»: احذروا القيادة في 5 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من حالة ضباب تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، في 5 مناطق مختلفة بالمملكة. ودعت مستخدمي الطرق في «ثول وجدة ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. وأكدت أن الحالة نفسها تؤثر على طرق البطحاء والعديد وحرض وسلوى بالمنطقة الشرقية، والرايس وينبع وينبع النخل بالمدينة المنورة، والبرك في عسير، وكذلك طرق الدرب وجازان وفرسان بمنطقة جازان.

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