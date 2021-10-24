توجيه هام من وزير التعليم لمؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي و التدريب التقني بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر.
وحثّ توجيه وزير التعليم على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ومايوليه من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات والحرص على تعليمهم.
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