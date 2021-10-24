شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه هام من وزير التعليم لمؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي و التدريب التقني بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر. ​​

وحثّ توجيه وزير التعليم على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ومايوليه من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات والحرص على تعليمهم.