شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع التاسع عبر قنوات «عين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بتويتر، جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع التاسع. وأوضحت أن الحصص اليومية ستكون عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا) .

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