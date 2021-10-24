شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل تفاعلية للمساواة بين الجنسين بإكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم جناح إسبانيا ومجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين، الأحد، ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان "التوازن بين الجنسين من منظور الرجل".



الورشة عقدت بمقر الجناح في معرض إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع الشركاءالأوربيين، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين وتشجيع الرجل لانخراط في المشاركة الفعالة في تحقيقه عبر الحس بالمسؤولية المجتمعية، وأهمية التصدي لأي نوع من التمييز الذي قد تواجهه المرأة في العديد من المجتمعات.

انعقدت الورشة التفاعلية بقيادة خبراء الرابطة الإسبانية للرجل من أجل المساواة بين الجنسين (AHIGE) بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً رجالاً ونساءً من المقيمين في دولة الإمارات.

وركزت الورشة على أهمية زيادة الوعي بمنظور التوازن بين الجنسين، التنشئة الاجتماعية ودورها في ترسيخ مفاهيم المساواة والحقوق، إضافة إلى كيف يلعب الرجل والمرأة دوراً مهماً في تحقيق التوازن.

وحضرها إينيغو دي بالاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى الإمارات، وعبدالله ناصر مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وتعليقاً على المناسبة، أكد إينيغو دي بالاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى الإمارات، الدور الفعال الذي تلعبه الإمارات وإسبانيا باعتبارهما من أكبر المدافعين العالميين عن تمكين المرأة على جميع المستويات، مشيراً إلى ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ المساواة في الطريقة التي تتفاعل بها المجتمعات بشكل يومي مع هذا المفهوم، والأهمية القصوى لإرثاء ثقافة الحقوق المتساوية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية القائمة على دعم التوازن بين الجنسين وترسيخ وعي الرجل بأهمية مواجهة أشكال التمييز على أساس الجنس كافة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات رسّخت ممارسات تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين وإتاحة فرص متساوية لهما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وفي عمليات صنع القرار، ترجمة لتوجيهات القيادة بضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للمرأة تمكنها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال عبدالله لوتاه إن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في الإمارات أصبحا نهجاً مستداماً في مختلف المجالات، ونموذجاً عالمياً يحتذى به، في ظل الدعم اللا محدود من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، والعمل الدؤوب لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وأشار إلى أهمية بناء الشراكات والارتقاء بمستويات التعاون مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية، لتعزيز التوازن بين الجنسين، ومشاركة الرجل في دعم مسيرة تمكين المرأة وزيادة الوعي بأهمية دوره في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة ضمن رؤية شاملة لتفعيل دور المرأة شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية العالمية.

فيما أشارت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى أهمية العمل والتعاون مع الدول المشاركة كمملكة إسبانيا الصديقة على تعزيز التوازن بين الجنسين من خلال إكسبو 2020 باعتباره أكبر منصة عالمية للترويج للأفكار التنموية البناءة، مضيفةً: "الإمارات تؤمن بالشراكات وقد قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التوازن بين الجنسين بفضل قيادتها الرشيدة التي آمنت بقدرة وأحقية المرأة في المشاركة ووفرت لها كل الدعم والمساندة".

وأكدت شمسة صالح أهمية توافر الوعي لدى الرجل والمرأة بالمزايا التي يحققها التوازن بين الجنسين باعتبارهما أفراد وأعضاء فاعلين في المجتمعات.

وقالت: "عندما يدافع كل من الرجل والمرأة بإيمان عن أهمية التوازن بين الجنسين يمكننا حينها فقط أن نصنع عالماً معتدلاً لا يكون فيه تمييز على أساس النوع الاجتماعي، لأن النجاح لا يتحقق إلا بالمشاركة والجهود المتكافئة لكل منهما ودولة الإمارات مثال ساطع لذلك النجاح".

إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لتعزيز تبادل المعرفة مع المنظمات الدولية والبلدان التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وسيستمر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في استضافة مجموعة من المنتديات والحوارات الهادفة طوال فترة إكسبو 2020 دبي.

ويقدم الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي برنامجاً ثقافياً حافلاً بحضور 32 شركة إسبانية وبمشاركة أكثر من 200 فنان وما يقرب من 100 عرض، والتي ستقام في كل من الجناح الإسباني والمسارح الرئيسية لمعرض إكسبو، كمسرح اليوبييل، قاعة تيرا ، مدرج دبي ميلينيوم ، مسرح إيرث.