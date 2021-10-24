الصين تحصن 75% من سكانها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

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قال مي فينج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الأحد، إن بلاده طعمت حوالي 75.6% من سكانها بلقاحات كورونا حتى 23 أكتوبر.



وأضاف في إفادة صحفية أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وُتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.