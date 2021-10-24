مرض ينتقل للإنسان من "حشرة القراد".. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة عن مرض ينتقل إلى الإنسان عبر لدغة حشرة القراد.



ونشرت مجلة "سان جوزيف سبوت لايت"، إحصائية عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض "لايم" في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، التي تنتشر فيها هذه الحشرة إلى نصف مليون شخص سنويا.

وقالت إن القراد عبارة عن عنكبوتيات تلتصق بالبشر والحيوانات لتتغذى على الدم، وعندما تتغذى على حيوان مصاب بالعدوى فإنها تنقله إلى الإنسان أو الحيوان التالي الذي يعضه.

وعن أعراض مرض "لايم"، كشفت عن أنها تبدأ بحمى شديدة ثم آلام في العضلات واضطرابات النوم، وظهور طفح جلدي وتورّم في المنطقة الّتي تغذّت منها القراد على دم المصاب، بينما يعاني البعض الآخر من ظهور تدريجي للأعراض نفسها وينحدرون إلى اعتلال الصحة.