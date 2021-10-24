علامات لاكتشاف الخشب الطبيعي.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال خبير الأثاث الألماني أندرياس روف، إنه يمكن تمييز الأثاث المصنوع من خشب طبيعي عن الأثاث المصنوع من قشرة خشبية من خلال بعض العلامات.



ومن العلامات التي ذكرها الخبير الألماني ما يعرف "بحلقات النمو السنوية"، والتي غالبا ما توجد بالجزء الأمامي من قطع الأثاث الخشبي.

ومن العلامات الأخرى الدالة على الخشب الطبيعي المصمت وجود مسام طبيعية بحجم غرزة الإبرة، والتي يمكن رؤيتها بسهولة في خشب البلوط على سبيل المثال.

ويندرج أيضا ما يعرف "بخشب القلب"، الذي يشتمل على جزء أوسط أغمق اللون، ضمن الخشب الطبيعي المصمت.