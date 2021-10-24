تحذير من الأرصاد الجزائرية: أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره موقع النهار الجزائري فإن مصالح الأرصاد الجزائرية حذرت من أن الأمطار ستكون غزيرة ومصحوبة برعد، على عدة ولايات في شرق البلاد.

ووفقا لما قالته فإن كمية الأمطار ستتخطى حاجز الـ60 ملم، لافتة إلى أنها ستبدأ من مساء الأحد وتحديدا في الساعة 08:00، وتستمر حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم التالي الاثنين.

وقالت إن الولايات التي ستتأثر بتلك المطار الرعدية الغزيرة هي ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وكانت مناطق عديدة من الجزائر قد شهدت أمطارا رعدية غزيرة أمس السبت، عطلت في بعض الولايات حركة السير.