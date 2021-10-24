المالكي: اجتماع للقوى الوطنية مساء اليوم بشأن أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المالكي إلى أن "الاجتماع سيحضره كافة القوى الوطنية من أجل بحث أزمة نتائج الانتخابات، والاعتراضات المثارة بشأنها"، بحسب بيان تلقى موقع "السومرية نيوز" العراقي نسخة منه.

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وتابع المالكي أن "الاجتماع سيناقش منح المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي، كما سيبحث الآليات والأفكار المعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها".

وأوضح زعيم ائتلاف دولة القانون أن

"الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم ليس تحالفا سياسيا، وإنما سيكون من أجل حل الأزمة".

وكان رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، انتقد النتائج الأولية المعلنة للانتخابات النيابية العراقية، واعتبرها "مفبركة" بحسب وصفه، وذلك بعد تراجع كبير لكتلته، وحصولها على 14 مقعدا، بعد أن حصدت 45 في الانتخابات الماضية.

ودعا تحالف "الفتح" أنصاره للاعتراض على نتائج الانتخابات وفقا لأطر قانونية.

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان.