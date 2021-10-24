العراق يعلن عن اتفاق وشيك مع السعودية لحل أزمة شح المياه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، السبت، إن الوزير محمد كريم الخفاجي، سيزور السعودية قريبا لإبرام عقد يهدف لحل مشكلة شح المياه المخصصة للري في العراق.

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وأوضح وكيل الوزارة مهدي الجبوري، أن وزارة الزراعة ستوقع العقد مع شركة خريف السعودية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفت المسؤول العراقي إلى أن مدة العقد ستكون 10 أعوام وأنه يتضمن الدعم بمرشات لتوصيل 50% من الحصة المائية.

كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن العقد سوف يساعد في زيادة الإنتاجية بنسبة 60% تقريبا.

ومن جهة أخرى، أعلن الجبوري أن وزارة الزراعة أقرت توزيع بذور الحنطة من الرتب العليا وهي بذور عراقية تتلاءم مع البيئة.

وبين الجبوري أن عملية توزيع البذور سوف تكون 45 كيلوغراما للدونم الواحد بالنسبة للمساحات المزروعة ومضمونة الأمطار والآبار.