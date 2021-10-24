الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بشوارع العاصمة وفتح الطرق المسدودة

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم- سبوتنيك. حيث أغلق المعتصمون شوارع رئيسية بالعاصمة الخرطوم، من ضمنها شارع "النيل" وشارع "الجمهورية" وشارع "الجامعة" وشارع "ملك نمر"، مما اضطر قوات الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومحاولة إعادة فتح تلك الطرق.

وهتف عشرات المحتجين بشعارات تدعو لإسقاط الحكومة.

هذا وتشهد العلاقة بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان توترا حادا، وذلك مع قرب موعد نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني المقرر لها نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في سبتمبر/أيلول 2019 التي أبرمتها قوى مدنية مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن، في مسيرات للمطالبة بتسليم سلطة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.