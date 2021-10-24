مسؤول فلسطيني: محمود عباس يبحث وقف جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان صادر عنه، السبت، نشره موقع الغد، قال رأفت إن "محمود عباس سيرأس اجتماعا غدا الأحد يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني فتح، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

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وقال إن "الاجتماع سيطالب بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين بوقف جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل، لكونها تنصلت من التزاماتها بالاتفاقيات الفلسطينية –الإسرائيلية".

ووفقا للبيان فسوف يناقش الاجتماع "القرارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض بشأن تهويد مدينة القدس، وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في عموم أنحاء الضفة الغربية وحصار قطاع غزة المستمر منذ عام 2007".

وتحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه، عن وقف التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن "المجلسين الوطني والمركزي اعتبرا بأن هذه الاتفاقيات قد انتهت ويجب المباشرة بتنفيذ ما صدر عنهما، وذلك بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية".

كما أشار كذلك إلى ضرورة استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالفصائل العاملة على الأرض، من خلال "وقف العمل بكل أشكال العلاقة مع إسرائيل"، حسب تعبيره.

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