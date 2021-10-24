هل مولت دول عربية سد النهضة؟... وزير الري المصري يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير، خلال لقاء على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، ردا على سؤال عن مسألة تمويل دول عربية للسد: "الإجابة مش (ليست) عندي ..اسألهم".

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وأوضح وزير الري المصري أن التحدي الذي يواجهه كوزير، وهو توفير المياه لجميع المواطنين والاستخدامات بالكمية والتوقيت المناسبين، بحسب صحيفة "الشروق".

ولفت إلى أن المشروعات التي تنفذها مصر من أجل معالجة ملف المياه معلنة، الأمر الذي يجعل الدول الخارجية تراقب وتتابع الأوضاع في بلاده.

وفي إطار متصل اعتبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن التوصل لاتفاق ملزم بشأن بناء سد النهضة يصب في مصلحة إثيوبيا في المقام الأول.

وقال الوزير في لقاء آخر إن الاتفاق الملزم "من مصلحة إثيوبيا قبل أن يكون من مصلحة مصر"، لافتا إلى أن هذا الاتفاق كان سيحول دون وقوع بعض الأخطاء المتعلقة ببناء السد.

وخاطب الوزير الشعب المصري، موضحا أن البلاد تواجه مشكلة مياه وأنه إذا لم يحدث تكاتف سوف تتفاقم المشكلة.