حريق هائل في منطقة تجارية بالعاصمة الأردنية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الرأي" أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق وأن نتائج التحقيق في الحادث سوف تظهر خلال 48 ساعة.

وقال نائب مدير دفاع مدني شرق عمان، علاء عبيدات، إن الحريق تمدد على مساحة إجمالية تبلغ 1000 متر مربع، بحسب وسائل إعلام محلية.

​وتصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحريق في وسط عمان. وقال مواطنون في وقت لاحق إن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة المحيطة بالحادث.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان اليوم أن رجال الاطفاء تعاملوا مع الحريق الذي أتى على عدد كبير من المحال والبسطات التجارية في منطقة مجمع رغدان.

وأشار البيان إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة دون وقوع إصابات بشرية.