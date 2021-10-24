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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بكورونا بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.
وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.
وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.