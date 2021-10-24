318 وفاة و11716 إصابة جديدة بكورونا بالبرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.



وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 318 وفاة و11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.