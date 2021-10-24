اليوم.. "أريان 5" ينطلق إلى الفضاء حاملا قمرين صناعيين من جويانا الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

انطلق، الأحد، إلى الفضاء صاروخا من طراز "أريان-5" يحمل قمرين اصطناعيين للاتصالات، من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.



وقالت شركة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس"، المشغلة للصاروخ إنه "كان من المفترض أن ينطلق صباح السبت لكن الإطلاق تأجل ليوم واحد لإجراء عمليات تحكم إضافية".

وكان أحد القمرين الاصطناعيين اللذين وضعتهما شركة أريان سبيس في المدار هو القمر "سيراكوز 4إيه"، الذي تم تطويره لصالح وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وقال رئيس الشركة ستيفان إسرائيل: "مع هذا النجاح الجديد لأريان 5، والذي يأتي بعد أسبوع واحد من عملية إطلاق سابقة، يسعد شركة أريان سبيس خدمة مصالح اثنين من العملاء المخلصين، شركة إس إي إس المشغلة ووزارة القوات المسلحة الفرنسية".

وتابع إسرائيل: "بتخصيصها للاتصال والأمن، فإن هذه الأقمار الاصطناعية هي في صميم مهمتنا: الفضاء من أجل حياة أفضل على الأرض".

وأضاف: "التحدي التالي الذي يواجه أريان 5 سيكون إطلاق تلسكوب ناسا الفضائي، جيمس ويب، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية. مهمة للنجاح!".