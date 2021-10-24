انخفاض حالات كورونا إلى 84 إصابة خلال 24 ساعة بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 12376 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20.887.014 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.18 جرعة لكل 100 شخص.



وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 299806 فحوصات جديدة خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739190 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2129 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأفادت الوزارة بشفاء 119 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733127 حالة.