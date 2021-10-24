شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الجزائرى: تكريس الديمقراطية وتطوير أداء الإعلام الوطنى لتعزيز منظومة الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، عزم بلاده على المضي بثبات في تكريس الديمقراطية وتطوير أداء الإعلام الوطني لتعزيز منظومة الحقوق.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تسليم جائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف"، السبت بقصر الشعب بالجزائر العاصمة بحضور كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل و إبراهيم بوغالي، ورئيس الحكومة أيمن عبد الرحمان، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح بلحيمر أن الجزائر "عازمة على المضي بثبات في تكريس الديمقراطية وترقية أداء الإعلام الوطنية إسهاما في تعزيز منظومة الحقوق والحريات غير القابلة للتصرف ولا للتلاعب".

وأضاف أن اختيار موضوع "الإعلام بين الحرية والمسؤولية" كموضوع للنسخة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" هو بمثابة "تأكيد للحرص الذي توليه البلاد في سياق تطوير حرية الصحافة والالتزام بمبادئ آداب المهنة وأخلاقها واحترام الحقوق والحريات كممارسة نزيهة وفعلية ومسؤولة وليس مجرد شعار أجوف".

وشدد وزير الاتصال الجزائري - في ختام كلمته - على أن الصحافة الوطنية المدركة للتحديات والرهانات القائمة "ستواصل العمل من أجل الاضطلاع كالعادة بدورها بحرية ومسؤولية لاسيما مع قرب قدوم موعد الانتخابات المحلية في ٢٩ نوفمبر المقبل والتي تعد أخر محطة في مسار إقامة مؤسسات دستورية منبثقة عن إرادة الشعب وممثلة له بكل نزاهة وديمقراطية".