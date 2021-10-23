شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الوباء ومستجدات لقاحات كورونا بمؤتمر الصحة.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي سيقام اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 الساعة 3:35 عصراً. ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي ويناقش خلال المؤتمر ما يلي: • الأوضاع العالمية. • المؤشرات الوبائية. • مستجدات اللقاحات. • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخراً. • أبرز الإحصائيات الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات الوباء ومستجدات لقاحات كورونا بمؤتمر الصحة.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.