شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 5 أهداف لمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة تساهم في انخفاض انبعاثات الكربون بمقدار 130 مليون طن. وأشارت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن المبادرة تستهدف ما يلي: زراعة النباتات المحلية واستخدام موارد المياه المتجددة.

الحفاظ على التوازن البيئي والمساهمة في المبادرات العالمية.

وضع خطة وطنية لتوحيد جهود الزراعة على المستوى الوطني.

وقف تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الطبيعية.

تحديد مواقع التشجير الأكثر ملائمة.



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