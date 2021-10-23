وزير الري الأوغندي: نتفهم أن نهر النيل قضية حياة لمصر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الوزير الأوغندي في الوقت الذي يزور فيه مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه الذي ينطلق غدا الأحد، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن الوزير الأوغندي أبدى تفهمه لأهمية قضية نهر النيل وأنها تمثل قضية حياة بالنسبة لمصر.

وعلى هامش زيارته الحالية لمصر، التقى سام مانجوشو شيبتوريس وزير الري المصري محمد عبد العاطي.

واتفق الوزيران على زيارة عبد العاطي أوغندا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات التنموية.